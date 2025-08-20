ठाकरे ब्रदर्स ने भाजपा के खिलाफ लड़ा पहला चुनाव, नहीं खुला खाता, BJP बोली- शून्य जोड़ने से शून्य ही बनता है

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। दोनों ठाकरे भाइयों ने पहली बार भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन खाता तक नहीं खुल सका। शिवसेना (उबाठा) और मनसे ने मुंबई में बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी (BEST Election 2025) का चुनाव साथ लड़ा। इस चुनाव का बहुप्रतीक्षित नतीजा देर रात घोषित हुआ। लेकिन इस नतीजे ने ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका दिया है। उनके ‘उत्कर्ष पैनल’ को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। इस हार के साथ ही ठाकरे की शिवसेना ने बेस्ट क्रेडिट सोसायटी में लगभग 9 साल पुराना कब्जा खो दिया है।