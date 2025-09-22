Thane Metro: 20 साल के इंतजार के बाद ठाणे में दौड़ी मेट्रो, इन 10 स्टेशनों पर ट्रायल रन शुरू

Mumbai Metro Line 4 Green Line: मुंबई के पड़ोसी ठाणे शहर में रहने वाले लाखों लोगों का दो दशक पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। मुंबई की तरह ही ठाणे भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। यहां जनसंख्या के साथ-साथ वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया है कि रोजाना यातायात जाम लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। खासकर शहर के प्रमुख घोडबंदर रोड से जुड़े इलाकों में लोगों के घंटे के घंटे जाम में निकल जाते हैं। लेकिन अब ठाणे शहर की पहली मेट्रो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है। ग्रीन लाइन के तहत आने वाले ठाणे मेट्रो का पहला ट्रायल रन आज (22 सितंबर) से शुरू हो गया है।