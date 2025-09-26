Thane Metro: 4.4 किमी लंबाई, 4 स्टेशन… ठाणे की पहली मेट्रो इस महीने होगी शुरू, जानें अपडेट

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हम मेट्रो 4 और मेट्रो 4ए के पहले चरण का परीक्षण कर रहे हैं। इसे 16,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसमें रोजाना लगभग 13-14 लाख यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है। मोघरपाड़ा (Mogharpada) में एक बड़ा मेट्रो डिपो तैयार किया जा रहा है। यह लाइन वडाला में मेट्रो लाइन 11 से जुड़ेगी, जो आगे सीएसटीएम तक जाएगी। हम देश का सबसे बड़ा 58 किलोमीटर का रूट तैयार कर रहे हैं। ठाणे की मेट्रो लाइन, जो महाविकास अघाड़ी के दौरान काम रूका हुआ था उसको एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद गति दी। उन्होंने सभी प्रकार की बाधाओं का समाधान भी किया। इसके सभी चरण 2026-27 तक पूरे हो जाएंगे।"