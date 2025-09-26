Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Thane Metro: 4.4 किमी लंबाई, 4 स्टेशन… ठाणे की पहली मेट्रो इस महीने होगी शुरू, जानें अपडेट

ठाणे शहर में मेट्रो लाइन-4 और 4ए के पहले चरण का ट्रायल रन सोमवार को किया गया। ठाणे शहर में ग्रीन लाइन मेट्रो के 10 स्टेशन हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 26, 2025

Thane Metro update
ठाणे मेट्रो का सपना साकार, ट्रायल रन सफल (Photo: IANS)

Mumbai Metro Line 4 Green Line: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने सोमवार (22 सितंबर) को ठाणे की पहली मेट्रो ग्रीन लाइन 4 (Green Line 4 Metro) के पहले हिस्से पर तकनीकी निरीक्षण और ट्रायल रन किया। ठाणे मेट्रो लाइन 4 और 4ए मीरा-भायंदर को गायमुख और कासरवडावली होते हुए वडाला से जोड़ती है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ इसका शुभारंभ किया। परियोजना का पहला चरण गायमुख से कैडबरी जंक्शन तक है, जिसे दो हिस्सों में खोला जाएगा। पहला हिस्सा दिसंबर 2025 और दूसरा अप्रैल 2026 तक शुरू होगा। खास बात यह है कि यह देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर होगा जो बिना कारशेड के शुरू किया जाएगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, पहला हिस्सा कुल 4.4 किलोमीटर लंबा है, जिसमें चार स्टेशन गायमुख, गव्हानपाडा, कासरवडावली और विजय गार्डन शामिल हैं। दिसंबर 2025 में यह हिस्सा यात्रियों के लिए खुल जाएगा, जबकि गायमुख से कैडबरी जंक्शन तक का पूरा रूट अप्रैल 2026 तक चालू होगा।

इससे पहले निरीक्षण में सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। सभी जरुरी प्रक्रियाओं के बाद मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) की मंजूरी ली जाएगी। इसी के बाद यात्रियों के लिए सेवा शुरू होगी।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हम मेट्रो 4 और मेट्रो 4ए के पहले चरण का परीक्षण कर रहे हैं। इसे 16,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसमें रोजाना लगभग 13-14 लाख यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है। मोघरपाड़ा (Mogharpada) में एक बड़ा मेट्रो डिपो तैयार किया जा रहा है। यह लाइन वडाला में मेट्रो लाइन 11 से जुड़ेगी, जो आगे सीएसटीएम तक जाएगी। हम देश का सबसे बड़ा 58 किलोमीटर का रूट तैयार कर रहे हैं। ठाणे की मेट्रो लाइन, जो महाविकास अघाड़ी के दौरान काम रूका हुआ था उसको एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद गति दी। उन्होंने सभी प्रकार की बाधाओं का समाधान भी किया। इसके सभी चरण 2026-27 तक पूरे हो जाएंगे।"

वहीँ, एमएमआरडीए (MMRDA) आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, ठाणे के लिए मेट्रो लाइन-4 सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का नया युग है। यह मेट्रो न केवल बेहतर कनेक्टिविटी देगी बल्कि रोजगार और नए अवसर भी पैदा करेगी।

मेट्रो लाइन 4 और 4ए 35.20 किलोमीटर लंबी है जो मुंबई के वडाला, घाटकोपर और मुलुंड इलाकों को ठाणे के कासारवडावली और गायमुख से जोड़ेगी। इसमें कैडबरी जंक्शन से गायमुख तक 10.5 किलोमीटर लंबे पहले चरण में कुल 10 स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें कैडबरी जंक्शन, माजीवाड़ा, कपूरबावड़ी, मानपाडा, टिकुजी-नी-वाडी, डोंगरी पाड़ा, विजय गार्डन, कासरवडावली, गव्हानपाडा, गायमुख स्टेशन शामिल हैं।

