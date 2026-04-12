Asha Bhosle death: आशा भोसले के निधन पर CM देवेंद्र फडणवीस ने जताया शोक, कल होगा अंतिम संस्कार

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक उम्र के कारण मल्टी-ऑर्गन फेल्योर की स्थिति तब पैदा हुई जब संक्रमण (Infection) शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया, जिससे हृदय, फेफड़े और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, 90 वर्ष से अधिक की आयु में सेप्सिस (Sepsis) का खतरा बढ़ जाता है, जो अंततः सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण बना। अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया कि तमाम आपातकालीन चिकित्सा प्रयासों और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बावजूद, आशा ताई के शरीर ने उपचार पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया था, जिसके बाद दोपहर करीब 12:55 बजे उनकी सांसें थम गईं।