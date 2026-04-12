Asha Bhosle Funeral: कब और कहां होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी जानकारी

Asha Bhosle Funeral: भारतीय संगीत जगत के लिए रविवार का दिन बेहद भावुक कर देने वाला साबित हुआ, जब सदाबहार आवाज की मालकिन आशा भोसले ने 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। सात दशक से अधिक लंबे करियर में अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस महान कलाकार के निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने मीडिया से बातचीत के दौरान की। उनके जाने से संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर फैल गई है।