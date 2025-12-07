New Year सेलिब्रेशन का है प्लान… रेलवे ने किया 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, पढ़ें पूरी डिटेल

अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर मनाने के लिए गोवा, कोंकण या दक्षिण भारत जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें मुंबई से गोवा (करमाली) और मुंबई से दक्षिण भारत (तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु) के बीच चलेंगी।