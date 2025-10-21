अमरूद का लालच देकर दो मासूमों से दरिंदगी, बॉम्बे HC ने कहा- ये रेप है, भले ही सहमति से संबंध बने हो

अदालत ने आरोपी की यह दलील भी खारिज कर दी कि उसे पारिवारिक रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को भी अदालत ने जायज ठहराया, यह मानते हुए कि बच्चियां बहुत छोटी थीं और आरोपी ने उन्हें धमकाया था। इसलिए दोषी को 10 साल की सजा कानून के मुताबिक सही है और इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।