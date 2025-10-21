Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अमरूद का लालच देकर दो मासूमों से दरिंदगी, बॉम्बे HC ने कहा- ये रेप है, भले ही सहमति से संबंध बने हो

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को 10 साल की सजा कानून के मुताबिक सही है और इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 21, 2025

Bombay high court on rape

निजी अंग में मामूली सा भी प्रवेश बलात्कार है: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी नाबालिग के साथ मामूली सा भी यौन संबंध बनाया जाता है तो वह कानूनन बलात्कार (Rape) की श्रेणी में आता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब पीड़ित बच्ची नाबालिग हो, तो उसकी सहमति थी या नहीं जैसी बातें कोई मायने नहीं रखतीं।

जस्टिस निवेदिता मेहता (Justice Nivedita Mehta) की पीठ ने वर्धा जिले (Wardha) के हिंगणघाट (Hinganghat) निवासी 38 वर्षीय ड्राइवर की अपील खारिज करते हुए उसे दोषी ठहराया और 10 साल की सजा को बरकरार रखा। आरोपी पर पांच और छह साल की दो बच्चियों के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप था।

अदालत ने कहा कि जैसे ही आरोपी किसी भी अंग को पीड़िता के निजी अंग में प्रवेश करता है, अपराध पूर्ण हो जाता है, पेनिट्रेशन (Penetration) की गहराई या सीमा कानून के नजरिए से मायने नहीं रखती।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी ने बच्चियों को अमरूद का लालच दिया, उन्हें अश्लील वीडियो दिखाए और यौन शोषण की कोशिश की।

जस्टिस मेहता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को संदेह से परे साबित किया है। पीड़ित बच्चियों और उनकी मां के बयानों को मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने पुष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के 15 दिन बाद हुई मेडिकल जांच में कोई चोट न मिलने का यह मतलब नहीं कि अपराध नहीं हुआ, क्योंकि बच्चियों की उम्र बहुत कम थी।

अदालत ने आरोपी की यह दलील भी खारिज कर दी कि उसे पारिवारिक रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को भी अदालत ने जायज ठहराया, यह मानते हुए कि बच्चियां बहुत छोटी थीं और आरोपी ने उन्हें धमकाया था। इसलिए दोषी को 10 साल की सजा कानून के मुताबिक सही है और इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 05:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अमरूद का लालच देकर दो मासूमों से दरिंदगी, बॉम्बे HC ने कहा- ये रेप है, भले ही सहमति से संबंध बने हो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

Abhinav Kashyap and Salman khan
मनोरंजन

मुंबई में मॉब लिंचिंग: 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी बोले- हम तो मोहल्ले की सुरक्षा कर रहे थे

मुंबई

चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

Chitrangda Singh
बॉलीवुड

भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

Kala Sindoor Trailer Out
भोजपुरी

महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले महायुति में दरार! शिंदे सेना भाजपा से खफा, कई जिलों में होगा ‘फ्रेंडली फाइट’

Devendra Fadnavis Eknath Shinde
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.