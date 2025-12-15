बाइक टैक्सी से गई युवती, सुनसान इलाके में चालक ने की दरिंदगी, सरकार ने बुलाई आपात बैठक

मुंबई पुलिस
मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक उबर बाइक राइडर को एक महिला यात्री के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने और चाकू दिखाकर लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह वारदात शनिवार रात में हुई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 वर्षीय सिद्धेश परदेशी के रूप में हुई है, जो कल्याण के खड़कपाड़ा का निवासी है। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब युवती ने शाम 7 बजे के करीब कल्याण पश्चिम के संपदा अस्पताल से कल्याण रेलवे स्टेशन के पास अपने जिम तक जाने के लिए Uber की दोपहिया वाहन बुक की थी। जिसके बाद आरोपी सिद्धेश स्कूटर से उसे लेने पहुंचा।
यात्रा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद, आरोपी ने रास्ता बदल दिया और महिला यात्री को एक सुनसान इलाके में ले गया। इस पर महिला को शक हुआ तो उसने सवाल पूछना शुरू किया। उसने विरोध करने की कोशिश की। आखिर में वह चलती स्कूटर से कूद गई।
पुलिस ने बताया कि स्कूटर से कूदने के बाद आरोपी ने युवती पर हमला किया, उसकी सोने की चैन छीनने की कोशिश। उसने पीड़िता के चेहरे पर मिट्टी फेंकी। युवती बेहद डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की। उसने चाकू दिखाकर मुंह बंद रखने की धमकी दी। उसने पीड़िता के पर्स से एक हजार रुपये जबरन निकाल लिए।
इस बीच, युवती की चीख सुनकर इलाके के निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया। महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सिद्धेश को हिरासत में ले लिया।
महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलीराम परदेशी ने बताया कि आरोपी केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ा है और उसने हाल ही में उबर राइडर के रूप में काम करना शुरू किया था। अधिकारी ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपी ने लूट और हमले की योजना पहले से बनाई थी। हालांकि, स्थानीय लोगों के समय पर दखल से वह पकड़ा गया।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6), 74 और 324(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे आगे की जांच के लिए 18 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या वह पहले भी ऐसी किसी घटना में शामिल रहा है।
इस घटना के बाद, राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कल्याण में एक टैक्सी बाइक राइडर द्वारा एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। इस पृष्ठभूमि में रैपिडो, उबर, ओला आदि को दी गई अस्थायी अनुमति क्यों न रद्द कर दी जाए, जो कानून का उल्लंघन करके अवैध रूप से यात्रियों को ढो रहे हैं? इस संबंध में सरनाईक ने बुधवार सुबह 10.30 बजे मंत्रालय में मोटर परिवहन विभाग की एक तत्काल बैठक बुलाई है।
