40 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देने पर कैब ड्राइवर ने मारा थप्पड़, मुंबई की महिला का आरोप- शिकायत करने पर कंपनी ने ब्लॉक किया अकाउंट

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और उबर की चौतरफा फजीहत होने के बाद कंपनी ने शिवानी के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सार्वजनिक रूप से जवाब दिया है। उबर इंडिया ने लिखा, 'सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उबर प्लेटफॉर्म पर किसी भीतरह के शारीरिक नुकसान या डराने-धमकाने की हरकत के लिए कोई जगह नहीं है।' इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि वह ड्राइवर के इस कथित कृत्य की कड़ी निंदा करती है और अपनी नीतियों के अनुसार ड्राइवर के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उबर ने पुष्टि की कि शिवानी के अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई में पुलिस के साथ सहयोग के लिए कंपनी उनके संपर्क में है।