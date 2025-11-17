Shiv Sena: पहली बार एकजुट हुई ठाकरे-शिंदे की शिवसेना, नामांकन में दोनों गुटों के विधायक हुए शामिल

इधर, मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव (BMC Election) को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ शुक्रवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को सख्त नसीहत दी है। हाल ही में कुछ पूर्व नगरसेवकों ने शिकायत की थी कि कुछ विधायक अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे संगठन में असंतोष पैदा हो रहा है। पूर्व नगरसेवकों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके काम में अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है।