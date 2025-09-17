Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मां की प्रतिमा के अपमान पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले- जैसे PM मोदी के खिलाफ…महाराष्ट्र में दंगा फसाद चाहते हैं

Paint thrown on Meenatai Thackeray statue : दिवंगत मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा को लाल रंग से रंगने की कोशिश की गई। यह घटना दादर के शिवाजी पार्क स्थित प्रतिमा के पास हुई।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 17, 2025

Uddhav Thackeray Meenatai Thackeray statue Dadar
उद्धव ठाकरे की मां की प्रतिमा पर रंग फेंका गया (Photo: IANS)

मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क इलाके में बुधवार सुबह शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पत्नी और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की दिवंगत मां मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल रंग फेंके जाने की घटना से माहौल गरमा गया है। इस घटना से शिवसेना (यूबीटी) के समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

शिवसेना (यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने बताया कि शिकायत डीसीपी को दी गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की मंशा माहौल बिगाड़ने की है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा गया है। खुद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की है।

उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने खुद घटनास्थल का दौरा कर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उद्धव ने कहा कि केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, असली दोषियों को पकड़ना होगा। उन्होंने आशंका जताई कि यह घटना महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की साजिश का हिस्सा हो सकती है।

ये भी पढ़ें

शरद पवार ने सरकार को चेताया, कहा- किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा तो…
मुंबई
Sharad Pawar on BJP

उद्धव ने कहा, "मुझे लगता है कि इसके पीछे दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो ऐसे लोग, जिन्हें अपने माता-पिता का नाम लेने में भी शर्म आती है, ऐसे लावारिस व्यक्ति ने किया होगा और जिस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ और उसके बाद बिहार बंद कराने की असफल कोशिश की गई, ठीक उसी तरह इस पूरे घटनाक्रम के जरिए महाराष्ट्र में कुछ दंगा फसाद कराने की साजिश हो सकती है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी भावनाएं बेहद तीव्र हैं। हमने सभी से शांत रहने की अपील की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे आरोपियों को ढूंढ निकालेंगे… आगे क्या होता है, देखते है।"

इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी घटनास्थल पहुंचे और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी घटना के बारे में जानकारी ली।

शिवसेना (यूबीटी) नेताओं का दावा है कि मूर्ति पर ऑयल पेंट फेंका गया है। यह किसी की सोची-समझी साजिश हो सकती है और इसकी गहराई से जांच होनी है। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की सतर्कता और बढ़ा दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2025 06:49 pm

Published on:

17 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मां की प्रतिमा के अपमान पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले- जैसे PM मोदी के खिलाफ…महाराष्ट्र में दंगा फसाद चाहते हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.