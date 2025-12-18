18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

पिस्टल लोड-अनलोड नहीं कर पाए यूपी पुलिस के दारोगा जी! DCP के सामने खुली पोल

Ghaziabad Police Viral Video: यूपी पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डीसीपी के निरीक्षण के दौरान दो दारोगा अपनी पिस्टल ठीक से लोड-अनलोड नहीं कर पाए।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Dinesh Dubey

image

Mohammed Nawaz Khan

Dec 18, 2025

Ghaziabad Police Video

गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का वीडियो हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की पहचान आमतौर पर सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर को लेकर होती है। कहा जाता है कि अपराधी सामने हो तो पुलिस सेकेंडों में फैसला ले लेती है। लेकिन मोदीनगर के निवाड़ी थाने से सामने आए एक वीडियो ने इस दावे की पोल खोल दी है।

डीसीपी के सामने ही खुली पोल

यह वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है, जब डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी निवाड़ी थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और दरोगाओं को अपने हथियार जमीन पर रखकर खोलने और फिर से जोड़ने को कहा। इसी दौरान दो दरोगा पिस्टल ठीक से खोल ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, लोड और अनलोड करने में भी उन्हें काफी दिक्कत होती दिखी। पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

हथियार हाथ में लेकिन...

वीडियो में साफ नजर आता है कि बड़े अधिकारी के सामने ही दरोगा हथियार को लेकर उलझे हुए हैं। जिस पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वह मुठभेड़ के दौरान बिना चूके काम करेगी, वहां पिस्टल चलाने की बुनियादी जानकारी में कमी चौंकाने वाली है। सोचिए अगर यही हाल किसी असली ऑपरेशन में होता और सामने हथियारबंद अपराधी खड़ा होता, तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता था। हथियार अगर वक्त पर न चले या अटक जाए, तो पुलिसकर्मी की जान भी खतरे में पड़ सकती है।

ट्रेनिंग पर उठे सवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद गाजियाबाद पुलिस की ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ वाली छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब थाने के अंदर, डीसीपी की मौजूदगी में हथियार संभालने में परेशानी हो रही है, तो मैदान में हालात कैसे काबू में किए जाते होंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया है। सिर्फ एक छोटा सा प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया। लेकिन वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यह मामला सिर्फ दो दरोगाओं का नहीं, बल्कि पुलिस ट्रेनिंग की हकीकत पर सवाल खड़ा करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 09:14 pm

Published on:

18 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / पिस्टल लोड-अनलोड नहीं कर पाए यूपी पुलिस के दारोगा जी! DCP के सामने खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति-पत्नी बने जल्लाद! किराया मांगने पर मालकिन को उतारा मौत के घाट, टुकड़े-टुकड़े कर सूटकेस में भरी लाश

किराया मांगने पर मालकिनको उतारा मौत के घाट
गाज़ियाबाद

चार मजदूरों पर 22 फीट ऊंचे से गिरी 20 टन की मशीन, दो मजदूरों के फर्श पर चिपक गए शव, 2 की हालत गंभीर देख कर कांप उठे रूह

गाजियाबाद से लगाना है
गाज़ियाबाद

SIR UP के आंकड़े: करोड़ों गणना प्रपत्र नहीं लौटे,गाजियाबाद सहित इन 22 जिलों की स्थिति आई सामने

फोटो सोर्स पत्रिका
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद से नैनीताल घूमने गए पर्यटकों की कार 100 फीट गहरी खाई में गिरी, मामा भांजी की मौत परिवार के 6 लोग घायल

Accident
गाज़ियाबाद

टीवी सीरियल देखकर की थी बेटे की हत्या, सौतेली मां और उसकी सहेली को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

stepmother son murder case ghaziabad lifelong imprisonment
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.