मुंबई की 2 मांओं का कमाल: कचरे के नींबू के छिलकों से खड़ा कर दिया Urthy ब्रांड, अब बिना केमिकल चमका रही हैं लोगों के घर!

सोनिया और फरहीन ने सबसे पहले जूस की दुकानों पर जाकर इस्तेमाल हो चुके नींबू के छिलकों को इकट्ठा किया और फिर यहां से शुरू हुई इनके घरेलू एक्सपेरिमेंट वाले जादुई लिक्विड बनाने की शुरुआत, जो कि आज Urthy नाम का एक बेहतरीन इको-फ्रेंडली ब्रांड बन चुका है। चौंकाने वाली बात ये है कि Urthy की शुरुआत किसी भी चमचमाती लैब या बड़े बिजनेस विचार से नहीं हुई है बल्कि दो मांओ की मामूली सी बातचीत और प्लानिंग के जरिए शुरू किया गया। फरहीन जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अपने बच्चे के जन्म के बाद सेे ही अपनी लाइफस्टाइल को प्राकृतिक तरीके से जीना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोनिया, जो पहले अपने घर के व्यापार में पूरी तरह व्यस्त रहती थीं, लेकिन मां बनने के बाद उनका भी सोचने का तरीका बदला और कुछ नया करने का विचार जागा। इन दोनों सहेलियों की मुलाकात मुंबई में होमस्कूलिंग कम्युनिटी में हुई। जब दोनों को पता चला कि वे सालों से अपने-अपने घरों में अकेले ही यह नेचुरल क्लीनर बना रही हैं, तो उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया।