Vande Bharat: रेलवे ने दो वंदे भारत ट्रेनों का बढ़ाया ठहराव, इस रूट के यात्रियों की बल्ले-बल्ले

वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता और यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने दो प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त स्टॉप देने का फैसला किया है। प्रायोगिक आधार पर अब सीएसएमटी-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस और पुणे–हुब्बली वंदे भारत एक्सप्रेस क्रमशः दौंड (DD) और किर्लोस्कर वाडी (KOV) रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब वे अपने ही होम स्टेशन से वंदे भारत की तेज और आरामदायक सेवा का लाभ उठा सकेंगे।