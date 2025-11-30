Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Vande Bharat: रेलवे ने दो वंदे भारत ट्रेनों का बढ़ाया ठहराव, इस रूट के यात्रियों की बल्ले-बल्ले

Vande Bharat Express: वंदे भारत ट्रेनों की बढ़ती लोकप्रियता और यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने दो प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 30, 2025

vande bharat express

फोटो- पत्रिका

वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता और यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने दो प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त स्टॉप देने का फैसला किया है। प्रायोगिक आधार पर अब सीएसएमटी-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस और पुणे–हुब्बली वंदे भारत एक्सप्रेस क्रमशः दौंड (DD) और किर्लोस्कर वाडी (KOV) रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब वे अपने ही होम स्टेशन से वंदे भारत की तेज और आरामदायक सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

सीएसएमटी-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस-

मध्य रेलवे ने बताया कि ट्रेन संख्या 22225 (सीएसएमटी-सोलापुर) अब दौंड स्टेशन पर रात 8 बजकर 13 मिनट पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22226 सोलापुर-सीएसएमटी भी दौंड स्टेशन पर रुकेगी और यह ट्रेन सुबह 8 बजकर 8 मिनट पर पहुंचेगी।

पुणे-हुब्बली वंदे भारत एक्सप्रेस

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर भी नया स्टॉप जोड़ा गया है। ट्रेन संख्या 20670 पुणे-हुब्बली किर्लोस्कर वाडी स्टेशन पर शाम के 5 बजकर 43 मिनट पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 20669 हुब्बली-पुणे किर्लोस्कर वाडी पर सुबह 9 बजकर 38 बजकर पर आएगी।

इन नए ठहरावों से सैकड़ों यात्रियों को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो पहले वंदे भारत पकड़ने के लिए दूर बड़े स्टेशनों तक जाना पड़ता था।

बता दें कि देश में ही बनी वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के कारण लगातार यात्रियों की पसंद बनी हुई है। रेलवे का कहना है कि वह यात्रियों को विश्वस्तरीय, भरोसेमंद और आरामदायक यात्रा अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन नए ठहरावों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी और यात्रियों का सफर पहले से अधिक सुविधाजनक बनेगा।

