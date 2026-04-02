वसई-विरार, नालासोपारा में 4 से 10 अप्रैल तक नहीं आएगा पानी, कब और किन इलाकों में होगी कटौती?

आईएएस पृथ्वीराज बीपी ने बुधवार को आयुक्त पद का कार्यभार संभाल लिया। वे पूर्व आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी के सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त किए गए हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि उनका फोकस शहर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार, प्रशासन में पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा। साथ ही उन्होंने वसई-विरार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर ‘ग्रोथ हब’ बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया है।