ठाणे के मुंब्रा में चौथी मंजिल से लटकी बकरी, स्थानीय युवकों ने जान पर खेलकर सुरक्षित बचाया, वीडियो वायरल

जब युवक बकरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब नीचे जमीन पर खड़े लोग लगातार चिल्लाकर उन्हें सुरक्षा निर्देश दे रहे थे। चूंकि युवकों के पास कोई सेफ्टी गियर नहीं था, इसलिए नीचे खड़े दर्शकों ने सुझाव दिया कि कोई एक व्यक्ति बगल की चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर निकले और बकरी को मजबूती से थाम ले, ताकि बाकी लोग ऊपर से उसे आसानी से खींच सकें। इस आपसी तालमेल और कड़ी मशक्कत के बाद बकरी को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में बकरी को कोई गंभीर चोट नहीं आई।