ठाणे के मुंब्रा में चौथी मंजिल से लटकी बकरी, स्थानीय युवकों ने जान पर खेलकर सुरक्षित बचाया, वीडियो वायरल

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Goat hanging 4th floor building: महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां के कौसा इलाके की एक आवासीय इमारत की चौथी मंजिल से एक बकरी खतरनाक तरीके से लटकी हुई पाई गई। बकरी के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। हालात को गंभीरता को देखते हुए स्थानीय युवकों ने बिना किसी देरी के अपनी जान जोखिम में डाली और सूझबूझ के साथ एक कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर उस बेजुबान जानवर को सुरक्षित बचा लिया।
यह पूरी घटना मुंब्रा के कौसा स्थित अलमास कॉलोनी की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तब वायरल हुआ जब इसे पशु कल्याण संस्था सेव आवर स्ट्रेज ऑफ मुंब्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई स्थानीय युवक इमारत की मुख्य छत से नीचे की तरफ उतरे। वे बिना किसी पेशेवर सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस के चौथी मंजिल के एक बेहद संकरे कंक्रीट के स्लैब तक पहुंचे, जहां बकरी हवा में लटकी हुई थी और नीचे गिरने की कगार पर थी।
जब युवक बकरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब नीचे जमीन पर खड़े लोग लगातार चिल्लाकर उन्हें सुरक्षा निर्देश दे रहे थे। चूंकि युवकों के पास कोई सेफ्टी गियर नहीं था, इसलिए नीचे खड़े दर्शकों ने सुझाव दिया कि कोई एक व्यक्ति बगल की चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर निकले और बकरी को मजबूती से थाम ले, ताकि बाकी लोग ऊपर से उसे आसानी से खींच सकें। इस आपसी तालमेल और कड़ी मशक्कत के बाद बकरी को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में बकरी को कोई गंभीर चोट नहीं आई।
बकरी को तो सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर वह अपार्टमेंट के घेरे को पार करके इमारत की बाहरी दीवार पर कैसे पहुंच गई और वहां कैसे लटक गई। इसके अलावा, अब तक इस बकरी के असली मालिक की पहचान भी नहीं हो पाई है। स्थानीय नगर निकाय या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, और न ही इस बात की पुष्टि हुई है कि इस सुरक्षा लापरवाही को लेकर कोई कानूनी जांच शुरू की गई है या नहीं।
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