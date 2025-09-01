Weather Alert: सितंबर के पहले हफ्ते में होगी तूफानी बारिश, डबल अलर्ट हुआ जारी, IMD का बड़ा पूर्वानुमान

अगस्त का महीना महाराष्ट्र के लिए बारिश का बोनस लेकर आया है। पिछले महीने कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लातूर, नांदेड, धाराशिव और बीड जैसे जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जबकि नागपुर, भंडारा, गोंदिया और नंदुरबार समेत सातारा जिले में मूसलधार बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सितंबर में भी देशभर में औसत से अधिक बारिश की संभावना है। आने वाले पांच दिन कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में तेज बारिश के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी पर दो सितंबर से नया दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश और तेज हो सकती है।
मौसम विभाग ने दो और तीन सितंबर को कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, तीन से पांच सितंबर के बीच कोकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। मराठवाड़ा के कुछ जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
अगले चार दिनों के लिए महाराष्ट्र में डबल अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) ने कहा, कोकण के जिलों और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, मराठवाड़ा के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश/बिजली के साथ गरज और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
तटीय कोकण के साथ पुणे, सातारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में आज भारी बारिश की संभावना है। छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली और नांदेड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विदर्भ के नागपुर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गडचिरोली में भी तेज बारिश का अनुमान है।
दो सितंबर से राज्यभर में बारिश और तेज होगी। सातारा, सांगली और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और पुणे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है।
तीन और चार सितंबर को भी हालात इसी तरह बने रहेंगे। रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, पुणे, सातारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे, नासिक, अहमदनगर, जालना, जळगांव, धुले और संपूर्ण विदर्भ में येलो अलर्ट रहेगा।
वहीं, शुक्रवार 5 सितंबर को मुंबई समेत पूरे कोंकण में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीँ, राज्य के अन्य हिस्सों में गरज-चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि राज्यभर के घाट क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश पूरे सप्ताह जारी रहेगी।