Weather Alert: सितंबर के पहले हफ्ते में होगी तूफानी बारिश, डबल अलर्ट हुआ जारी, IMD का बड़ा पूर्वानुमान

अगले चार दिनों के लिए महाराष्ट्र में डबल अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) ने कहा, कोकण के जिलों और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, मराठवाड़ा के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश/बिजली के साथ गरज और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।