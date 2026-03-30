Maharashtra: शादी की खुशियां मातम में बदली, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो चकनाचूर, 6 की मौके पर ही मौत

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय दो लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।