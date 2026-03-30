30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Maharashtra: शादी की खुशियां मातम में बदली, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो चकनाचूर, 6 की मौके पर ही मौत

Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक विवाह समारोह से लौट रहे बारातियों की स्कॉर्पियो और सामने से आ रही एक बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 30, 2026

Maharashtra Road Accident news

गढ़चिरौली में भीषण सड़क हादसा (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें शादी समारोह से लौट रहे लोगों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी की सामने से आ रही बस से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

यह दुर्घटना गढ़चिरौली-चामोर्शी मार्ग पर तलोधी मोकासा गांव के पास एक खतरनाक मोड़ पर हुई। जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम में रामपुर में शादी समारोह से लौटते समय स्कॉर्पियो की सामने से आ रही यात्री बस से जोरदार टक्कर हो गई। वाहन में 12 से ज्यादा लोग सवार बताये जा रहे हैं। इस हादसे में स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय दो लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर मौजूद तेज मोड़ों की वजह से कई हादसे हो चुके है, इसलिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए।

नागपुर में पटरी से उतरी ट्रेन

मध्य प्रदेश के बालाघाट से महाराष्ट्र के इतवारी जा रही एक ट्रेन रविवार को नागपुर के पास पटरी से उतर गई। यह हादसा कलमना और कामटी के बीच रात 9 बजकर 45 मिनट पर हुआ। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि बालाघाट-इतवारी एमईएमयू (68715) की पहली बोगी के आगे के दो पहिए पटरी से उतरे थे। लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से कोई गंभीर क्षति या जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित है।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि पटरी के पास मौजूद कोई अवरोधक इस हादसे का कारण हो सकता हैं। बहुत पास रखे गए स्लीपर से भी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। फिलहाल रेलवे ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Mar 2026 11:03 am

Published on:

30 Mar 2026 10:55 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: शादी की खुशियां मातम में बदली, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो चकनाचूर, 6 की मौके पर ही मौत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dhurandhar 2 पर राम गोपाल वर्मा का बयान, बोले- इसे गंभीरता से लो वरना दफन हो जाओगे

Ram Gopal Varma big comment on film industry said why people silence on Dhurandhar 2 risk being buried
बॉलीवुड

‘ईद पर शांति तो राम नवमी पर पत्थरबाजी क्यों, नियम एक होना चाहिए’, नितेश राणे का विवादित बयान

Maharashtra Minister Nitesh Rane
मुंबई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: ‘धुरंधर 2’ ने संडे को मचाई तबाही, इन बड़ी फिल्मों का उतारा भूत

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11 Ranveer Singh Film beat pushpa 2 record not this film record
बॉलीवुड

Rahul Arunoday Banerjee Death: शूटिंग के दौरान डूबने से एक्टर की मौत, पत्नी का आया पहला बयान

Actor rahul arunoday banerjee Death At 43 actor dies by drowning in shooting set wife emotional post
मनोरंजन

इस नई फिल्म में करियर का सबसे बोल्ड रोल कर रहीं कृति सेनन, बोलीं- देखने को मिलेगा बेबाक अंदाज

Kriti Sanon Boldest Role In Cocktail 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.