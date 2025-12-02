Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

रेलवे ने 60 दिन के ब्लॉक की घोषणा की, लंबी दूरी की ये ट्रेनें होंगी प्रभावित, देखें सूची

पश्चिम रेलवे के चीफ पीआरओ विनीत अभिषेक के मुताबिक, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर चल रहे पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण ब्लॉक घोषित किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 02, 2025

Mumbai trains affected

ब्लॉक से मुंबई की कई ट्रेनें प्रभावित (Photo: IANS/File)

रेल यात्रियों के लिए जरुरी खबर है। पश्चिम रेलवे ने पटरियों के मरम्मत और अपग्रेडेशन के काम के लिए 60 दिनों के ब्लॉक की घोषणा की है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार के पटरियों के अपग्रेडेशन के काम की वजह से कई लंबी दूरी की ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है।            

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर चल रहे पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण लंबा ब्लॉक लिया गया है। यह ब्लॉक 23 नवंबर से अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इस वजह से मुंबई सेंट्रल से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ट्रेनों को दादर स्टेशन से चलाया जाएगा, जबकि कुछ को दादर-मुंबई सेंट्रल के बीच रद्द कर दिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, मुंबई के सबसे व्यस्ततम टर्मिनलों में से एक पर ट्रैक के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और सुरक्षित, सुचारू रेल यातायात सुनिश्चित करने के लिए यह ब्लॉक आवश्यक है।

ट्रेन संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल 21 जनवरी 2026 तक दादर स्टेशन पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट होगी। इस अवधि में ट्रेन दादर और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी तरह 22210 हज़रत निज़ामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, 09183 कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना इस ब्लॉक को ध्यान में रखकर बनाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 07:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / रेलवे ने 60 दिन के ब्लॉक की घोषणा की, लंबी दूरी की ये ट्रेनें होंगी प्रभावित, देखें सूची

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बॉम्बे HC ने निकाय चुनाव के मतगणना की तारीख बढ़ाई, फडणवीस बोले- 30 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा

मुंबई

सामंथा की डायमंड रिंग बेहद खास है

Samantha Diamond Ring, Samantha Ruth Prabhu Wedding Ring, Samantha Vintage Diamond Ring,
लाइफस्टाइल

सक्षम का सपना पूरा करुंगी, अधिकारी बनूंगी… प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल ने लिया प्रण

Saksham Aanchal Love Affair Maharashtra caste murder
मुंबई

Ranveer Singh ने मां चामुंडा का किया था अपमान, अब पोस्ट कर मांगी माफी, बोले- मेरा इरादा…

Ranveer Singh apologises after trolling over claims he insulted Goddess Chamunda devi in Kantara Chapter 1
बॉलीवुड

PM मोदी के वफादार हैं, एनडीए के साथ हैं… एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के साथ मतभेद से किया इनकार

Maharashtra Eknath Shinde NDA BJP
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.