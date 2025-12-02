रेलवे ने 60 दिन के ब्लॉक की घोषणा की, लंबी दूरी की ये ट्रेनें होंगी प्रभावित, देखें सूची

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर चल रहे पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण लंबा ब्लॉक लिया गया है। यह ब्लॉक 23 नवंबर से अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इस वजह से मुंबई सेंट्रल से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ट्रेनों को दादर स्टेशन से चलाया जाएगा, जबकि कुछ को दादर-मुंबई सेंट्रल के बीच रद्द कर दिया गया है।