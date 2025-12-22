22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

भाई-भाभी, पत्नी और साले समेत पूरे परिवार को चुनाव में पटखनी… देवेंद्र फडणवीस पर भारी पड़े अजित पवार!

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के 117 पदों पर जीत हासिल की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 22, 2025

Devendra Fadnavis Ajit pawar

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के नांदेड जिले की लोहा नगर परिषद के चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति में परिवारवाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। यहां भाजपा का एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग पूरी तरह विफल साबित हुआ, जहां जनता ने एक ही परिवार के 6 उम्मीदवारों को एक साथ नकार दिया।

लोहा नगर परिषद चुनाव में भाजपा के एक ही परिवार के सभी छह उम्मीदवार हार गए है। लोहा नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर अजित पवार की एनसीपी ने जीत हासिल की, जिसके उम्मीदवार का नाम शरद पवार है।

भाजपा ने महापौर पद के लिए गजानन सूर्यवंशी को प्रत्याशी बनाया था। जबकि उनकी पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाई सचिन सूर्यवंशी, भाभी सुप्रिया सूर्यवंशी, साले युवराज वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना व्यावहारे को भी अलग-अलग प्रभागों से मैदान में उतारा गया था, लेकिन सभी चुनाव हार गए। विपक्षी महाविकास अघाडी ने इसके लिए भाजपा पर ‘वंशवादी राजनीति’ का आरोप भी लगाया था।

नांदेड जिले में लोहा, कंधार, देगलूर और उमरी में एनसीपी विजयी रही जबकि भाजपा ने कुंडलवाड़ी, मुदखेड़ और भोकर में जीत हासिल की। शिवसेना और मराठवाड़ा जनहित पार्टी दो-दो स्थानों पर विजयी रहीं जबकि शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (उबाठा) और कांग्रेस एक-एक स्थान पर जीती।

जिले में जिन नगर परिषद सीट पर चुनाव हुए, उनमें से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरदचंद्र पवार) किसी भी सीट पर जीत हासिल करने में विफल रही।

लोहा नगर परिषद को नांदेड जिले की राजनीति में खास अहमियत हासिल है। यहां कुल 10 प्रभाग हैं और 20 नगरसेवकों के लिए चुनाव हुआ। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय रहा, जिसमें भाजपा, अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी और कांग्रेस आमने-सामने थीं। क्षेत्र को अजित पवार गुट के विधायक प्रताप पाटील चिखलीकर का गढ़ माना जाता है और पहले भी यहां उनका प्रभाव देखा गया है।

इस चुनाव का एक अहम राजनीतिक पहलू पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से भी जुड़ा है। भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक चव्हाण के नेतृत्व में पार्टी ने नांदेड की स्थानीय निकाय चुनावों में दम दिखाने की कोशिश की थी। ऐसे में लोहा नगर परिषद में एक ही परिवार के छह उम्मीदवारों को टिकट देना और उन सभी का हार जाना, राजनीतिक रूप से चव्हाण के लिए भी असहज स्थिति माना जा रहा है।

गौरतलब हो कि दो चरणों में हुए 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के चुनावों के लिए मतगणना रविवार को हुई। इसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के 117 पदों पर जीत हासिल की है। वहीं शिवसेना (एकनाथ शिंदे) को 53 और एनसीपी (अजित पवार) को 37 अध्यक्ष पद मिले हैं। विपक्षी खेमे की बात करें तो महाविकास आघाड़ी (MVA) के घटक दलों को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 7 अध्यक्ष पद हासिल हुए हैं।

ये भी पढ़ें

पत्नी से लेकर साले तक…भाजपा ने एक ही परिवार के 6 लोगों को बनाया उम्मीदवार
मुंबई
Ravindra Chavan Maharashtra BJP President

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 03:31 pm

Published on:

22 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाई-भाभी, पत्नी और साले समेत पूरे परिवार को चुनाव में पटखनी… देवेंद्र फडणवीस पर भारी पड़े अजित पवार!

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Drishyam 3: ‘दृश्यम 3’ का 1 मिनट 13 सेकंड का वीडियो आया सामने, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Drishyam 3 Release Date Announced Ayay devgn Vijay Salgaonkar floor big screens on gandhi jayanti October 2 2026
बॉलीवुड

रात में उर्फी जावेद और उनकी बहन के साथ क्या हुआ? सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं इन्फ्लुएंसर

Urfi Jawed
बॉलीवुड

MVA में दरार! निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस का बड़ा कदम, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी

Uddhav Thackeray and Rahul Gandhi
मुंबई

करोड़ों की फीस, घटता प्रॉफिट, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने नई बड़ी चुनौती, अब कमाई पर लगेगा ब्रेक?

करोड़ों की फीस, घटता प्रॉफिट, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने नई बड़ी चुनौती, अब कमाई पर लगेगा ब्रेक?
बॉलीवुड

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ थी सास! पूनम सिन्हा ने किया खुलासा

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal marriage against mother-in-law now Poonam Sinha revealed what happened at Party
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.