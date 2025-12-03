Vande Bharat Sleeper Train: देश की पहली स्लीपर वंदे भारत कब और कहां से कहां तक चलेगी?

वंदे भारत की चेयर कार सेवा ने देश में दिन के सफर को एक नई पहचान दी है। अब स्लीपर वर्जन को राजधानी एक्सप्रेस से भी बेहतर अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। 28 अक्टूबर को रेल मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मंजूरी दी। यह सेमी हाई-स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, लेकिन 180 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार पर सफल परीक्षण किया गया है।