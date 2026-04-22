‘चलो, बाहर निकलो यहां से’: मुंबई में बीजेपी की रैली के बीच फंसी महिला का फूटा गुस्सा, मंत्री गिरीश महाजन की लगा दी क्लास

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरीश महाजन जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी यह महिला उनके पास पहुंची और चिल्लाने लगी। महिला ने बेहद गुस्से में कहा, 'यहां से बाहर निकलो, तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? यहां सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं।' इसके बाद महाजन महिला को शांत कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला और भड़क गई। उसने सवाल उठाया कि रैली पास के किसी खुले मैदान में क्यों नहीं की जा सकती थी और सड़क क्यों रोकी गई। जब पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो महिला ने उन्हें भी टोक दिया और किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया।