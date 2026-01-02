Mumbai: बहन की ननद से इश्क पड़ा भारी… शादी से इनकार करने पर काटा प्राइवेट पार्ट

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पीड़ित पर अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। जब पीड़ित की पत्नी को इस अफेयर का पता चला, तो घर में झगड़े शुरू हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने महिला को समझाने की कोशिश की कि दोनों के बच्चे हैं, इसलिए शादी संभव नहीं है। इसी बात से नाराज होकर महिला कुछ समय के लिए बिहार अपने गांव चली गई थी, जहां से वह फोन पर उसे धमकियां देती थी।