राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, मनसे कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़

इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे को शराब के नशे में गाली देने वाले परप्रांतीय युवक के वाशिंग सेंटर में तोड़फोड़ की गई है। दुबे अंधेरी (पूर्व) के महाकाली रोड पर स्थित सुंदर नगर इलाके का निवासी है और वहीं उसका वाशिंग सेंटर भी है। इसी सेंटर में मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। मनसे कार्यकर्ता ने चेतावनी दी कि जिस दिन वह हाथ लगेगा, उसे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। उसका वाशिंग सेंटर अवैध था, लेकिन अगर वह वैध होता तो भी हम उसे तोड़ देते।