राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, मनसे कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ नशे की हालत में भड़काऊ बयान देने वाले युवक को अंधेरी एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुजीत दुबे के रूप में हुई है। वह अंधेरी पूर्व के महाकाली रोड परिसर का रहने वाला है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुबे ने शुक्रवार रात शराब के नशे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने राज ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने गुस्से में एमआईडीसी थाने में पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उसके वाशिंग सेंटर पर तोड़फोड़ भी की।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को दुबे को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे को शराब के नशे में गाली देने वाले परप्रांतीय युवक के वाशिंग सेंटर में तोड़फोड़ की गई है। दुबे अंधेरी (पूर्व) के महाकाली रोड पर स्थित सुंदर नगर इलाके का निवासी है और वहीं उसका वाशिंग सेंटर भी है। इसी सेंटर में मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। मनसे कार्यकर्ता ने चेतावनी दी कि जिस दिन वह हाथ लगेगा, उसे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। उसका वाशिंग सेंटर अवैध था, लेकिन अगर वह वैध होता तो भी हम उसे तोड़ देते।