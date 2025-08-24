Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, मनसे कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़

Raj Thackeray Abused Case: मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 24, 2025

Raj Thackeray MNS
राज ठाकरे के खिलाफ युवक ने कहे अपशब्द

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ नशे की हालत में भड़काऊ बयान देने वाले युवक को अंधेरी एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुजीत दुबे के रूप में हुई है। वह अंधेरी पूर्व के महाकाली रोड परिसर का रहने वाला है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुबे ने शुक्रवार रात शराब के नशे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने राज ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने गुस्से में एमआईडीसी थाने में पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उसके वाशिंग सेंटर पर तोड़फोड़ भी की।

ये भी पढ़ें

Maharashtra Politics: पहले टेस्ट में फेल होने के बाद राज ठाकरे ने फडणवीस से की मुलाकात, उद्धव गुट का आया बयान
मुंबई
Devendra Fadnavis Raj Thackeray meet

मनसे ने तोड़ी दुकान

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को दुबे को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे को शराब के नशे में गाली देने वाले परप्रांतीय युवक के वाशिंग सेंटर में तोड़फोड़ की गई है। दुबे अंधेरी (पूर्व) के महाकाली रोड पर स्थित सुंदर नगर इलाके का निवासी है और वहीं उसका वाशिंग सेंटर भी है। इसी सेंटर में मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। मनसे कार्यकर्ता ने चेतावनी दी कि जिस दिन वह हाथ लगेगा, उसे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। उसका वाशिंग सेंटर अवैध था, लेकिन अगर वह वैध होता तो भी हम उसे तोड़ देते।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Aug 2025 11:34 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, मनसे कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.