Maharashtra ZP Result: सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर जनता ने लगाई मुहर! पुणे में NCP की एकतरफा जीत

महाराष्ट्र में इस सप्ताह हुए 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों की मतगणना चल रही है। भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन रुझानों में जीत रहा है, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य में यह पहला बड़ा चुनाव था और इसे उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की राजनीतिक अग्निपरीक्षा माना जा रहा था। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार के कंधों पर आई है। पार्टी के कहने पर ही सुनेत्रा पवार ने हाल ही में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली और फिलहाल वह सियासी तौर पर सक्रिय नहीं है। खास बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने इन चुनावों के लिए प्रचार नहीं किया, इसके बावजूद पुणे की जनता ने उनके नेतृत्व के पक्ष में स्पष्ट समर्थन दिया है। जिस वजह से पुणे जिला परिषद में एनसीपी (अजित पवार) नंबर वन पार्टी बन गई है।