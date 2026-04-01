मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से 150 फीट नीचे गिरी तेज रफ्तार कार, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत – हरिद्वार घूमने जा रहे थे सभी

मुजफ्फरनगर जिले में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से करीब 150 फीट नीचे खेत में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार पांच दोस्तों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, यह हादसा पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर स्थित फ्लाईओवर पर दोपहर करीब 3 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि सभी युवक एक क्रेटा कार में सवार होकर गुरुग्राम से हरिद्वार घूमने के लिए निकले थे। रास्ते में कार की रफ्तार काफी तेज थी। इसी दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा और कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। ऊंचाई से गिरने के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भयानक था कि तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू किया।