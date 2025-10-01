मौत की ऐसी दस्तक कि एक ही झटके में परिवार के 6 लोगों की मौत, जिंदगी और मौत से लड़ रहा बेटा

दुर्घटना के बाद परिवार की कार का हाल ( फोटो स्रोत सोशल मीडिया )
Accident : यूपी के मुजफ्फरनगर में बुधवार सुबह हुए एक भीषणा हादसा में करनाल के एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। यह परिवार अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जा रहा था। मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा मार्ग पर इनकी अर्टिगा कार हाइवे पर खड़े ट्रक में पीछे घुस गई। हाद्सा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से खत्म हो गई। किसी तरह घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला गया। चिकित्सकों ने कार में सवार सभी छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसी कार में सवार एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है।
कार में कुल छह लोग और एक बच्चा सवार था। इनमें से छह की मौत हो चुकी है। सातवा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल है जिसका मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह परिवार हरियाणा के करनाल जिले के गांव फरीदपुर से बुधवार तड़के हरिद्वार के लिए निकला था। परिवार के कुल छह सदस्य और एक बच्चा अर्टिगा कार में सवार होकर अस्थियों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए। अभी यह परिवार मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाइवे पर था। यहां तितावी थाने के पास एक ट्रक हाइवे पर खड़ा हुआ था। इस परिवार की कार पीछे से इस ट्रक में घुस गई। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि आस-पास के लोग भी दहल गए। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आस-पास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस भी आ गई। किसी तरह परिवार के खून से लथपथ सदस्यों को इस क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला जा गया।
इस सड़क हादसे की खबर जैसे ही करनाल पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। यह परिवार पहले ही अस्थि विसर्जन के लिए जा रहा था अब छह और चिताएं जलेंगी। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। उधर सूचना मिलते ही करनाल से भी लोग मुजफ्फरनगर के लिए दौड़ पड़े। यह दुर्घटना मुजफ्फरनगर के तितावी में थाने के पास हुई। दुर्घटना के बाद से पुलिस ट्रक के चालक और परिचालक की तलाश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस समय यह दुर्घटना हुई ट्रक के चालक और परिचालक ट्रक में नहीं थे। इस भीषण दुर्घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है।
हरियाणा के जिला करनाल के गांव फरीदपुर के रहने वाले महेंद्र जुनेजा की तीन दिन पहले मौत हो गई थी। परिवार के मुखिया महेंद्र की अस्थिया लेकर यह परिवार हरिद्वार जा रहा था। कार में महेंद्र जुनेजा का 19 वर्षीय बेटा पीयूष, महेंद्र जुनेजा की 40 वर्षीय पत्नी मोनिका महेंद्र जुनेजा के जीजा राजेंद्र और दो बहने अंजू व मोहिनी सवार थी। शिवा कार चला रहा था। पानीपत- खटीमा मार्ग पर इनकी अर्टिगा कार खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। इस दुर्घटना में कार में सवार सभी छह लोगों की मौत हो कार में सवार एक छह वर्षीय बच्चा हार्दिक गंभीर रूप से घायल है जिसका मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है।
