मौत की ऐसी दस्तक कि एक ही झटके में परिवार के 6 लोगों की मौत, जिंदगी और मौत से लड़ रहा बेटा

कार में कुल छह लोग और एक बच्चा सवार था। इनमें से छह की मौत हो चुकी है। सातवा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल है जिसका मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह परिवार हरियाणा के करनाल जिले के गांव फरीदपुर से बुधवार तड़के हरिद्वार के लिए निकला था। परिवार के कुल छह सदस्य और एक बच्चा अर्टिगा कार में सवार होकर अस्थियों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए। अभी यह परिवार मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाइवे पर था। यहां तितावी थाने के पास एक ट्रक हाइवे पर खड़ा हुआ था। इस परिवार की कार पीछे से इस ट्रक में घुस गई। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि आस-पास के लोग भी दहल गए। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आस-पास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस भी आ गई। किसी तरह परिवार के खून से लथपथ सदस्यों को इस क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला जा गया।