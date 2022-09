पालतू कुत्ते की पीटकर हत्या, छोटी सी बात पर नाराज़ होकर शुरू किया था मारना, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बार बार कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर एक आदमी ने विदेशी नस्ल के कुत्ते को डंडे से इतना पीटा की उसकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर एक पालतू कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है । जिसमें कुत्ते के मालिक द्वारा स्थानीय थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जनपद के भोरा कलां थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर राय सिंह का है, जहां एक लैबराडॉग नस्ल के पालतू कुत्ते को गांव के ही एक युवक ने पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

Dog Beaten by Boy in Muzaffarnagar and Death Symbolic Image