स्कूटी का काट दिया 20 लाख 74 हजार का चालान, लोग बोले … ये क्या कर दिया?

जानकारी के मुताबिक, 4 नवंबर को नई मंडी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान सब-इंस्पेक्टर ने अनमोल की स्कूटी रोकी। जांच में पाया गया कि न तो हेलमेट था, न ड्राइविंग लाइसेंस, और न ही वाहन के कोई दस्तावेज। इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी एक्ट) की धारा 207 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसमें न्यूनतम जुर्माना 2 हजार रुपये होता है। लेकिन सब-इंस्पेक्टर धारा दर्ज करना भूल गए। सिस्टम ने स्वचालित रूप से न्यूनतम जुर्माना (2,000) को धारा नंबर (207) के साथ जोड़ लिया, जिससे कुल राशि 20,74,000 रुपये की हो गई। चालान जारी होते ही स्कूटी को सीज कर दिया गया।