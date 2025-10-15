Diwali : इस बार दिवाली पर मुजफ्फरनगर में नहीं चला सकेंगे पटाखे! जानिए वजह

ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एसपी सिटी ने यह बात कही है। मुजफ्फरनगर एसपी सिटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन पुलिस सख्ती से कराएगी और किसी को भी मुजफ्फरनगर में ना तो पटाखें बेचने दिया जाएगा और ना ही पटाखों का भंडारण आबादी क्षेत्र में करने दिया जाएगा। एसपी सिटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीम पटाखों की अनुमति दी है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का अनुपालन पुलिस की जिम्मेदारी है।