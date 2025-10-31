कार्तिक मेले में जा रहे पुलिसकर्मियों को डीएम-एसएसपी ने बताया ऐसे करनी है ड्यूटी

ब्रीफिंग के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस मीडिया सेल )
Kartik Fair : कार्तिक माह में तीर्थ नगरी शुक्रताल में आयोजित होने जा रहे कार्तिक मेले को शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी का पाठ पढ़ाया। मेले में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है उन सभी को दोनों अधिकारियों ने बताया कि मेले में उन्हे किस तरह से श्रद्धालुओं की हेल्प करनी है और किसी भी अप्रिय घटना को होने से बचाना है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिसबल को निर्देशित करते हुए कहा कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता दिखानी होगी। सतर्कता के साथ-साथ संवेदनशीलता भी रखनी है। पुलिस इस दौरान ये भी याद रखे कि वह सिविल सेवा मे है और मेले में उनकी ड्यूटी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए लगाई गई है। एसएसपी ने कहा कि, यातायात व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस बल भी अपनी जिम्मेदारी समझे और आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ट्रैफिक नियमों का पालन कराए।
वाहनों को पार्किंग स्थलों पर पार्क कराया जाए। रास्तों पर वाहनों की अवैध तरीके से पार्किंग ना हो। इसके लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस को पैदल गश्त करनी है। अधिक भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बनाए जाएं और महिला पुलिस बल को सक्रिय रखा जाए। यह भी बताया कि, अगर किसी विवाद की सूचना मिलती है तो पुलिसकर्मी संवेदनशीलता के साथ तत्परता दिखाएं और अधिकारियों को सूचित करते हुए विवाद को कंट्रोल करें। अंत में मुख्य रूप से कहा गया कि श्रद्धालुओं के साथ बड़ी ही शालीनता से पेश आना है।
