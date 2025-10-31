कार्तिक मेले में जा रहे पुलिसकर्मियों को डीएम-एसएसपी ने बताया ऐसे करनी है ड्यूटी

वाहनों को पार्किंग स्थलों पर पार्क कराया जाए। रास्तों पर वाहनों की अवैध तरीके से पार्किंग ना हो। इसके लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस को पैदल गश्त करनी है। अधिक भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बनाए जाएं और महिला पुलिस बल को सक्रिय रखा जाए। यह भी बताया कि, अगर किसी विवाद की सूचना मिलती है तो पुलिसकर्मी संवेदनशीलता के साथ तत्परता दिखाएं और अधिकारियों को सूचित करते हुए विवाद को कंट्रोल करें। अंत में मुख्य रूप से कहा गया कि श्रद्धालुओं के साथ बड़ी ही शालीनता से पेश आना है।