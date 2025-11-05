Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप, किसान नेता ने जेई को पकड़कर कीचड़ में घसीटा, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के खतौली गांव में किसान नेता और ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के जेई अरविंद कुमार मीणा को कीचड़ में घसीटकर परेड कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि रजवाहा की सफाई में विभाग की लापरवाही और जेई की अनसुनी शिकायतें इस घटना की वजह बनीं।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Mohd Danish

Nov 05, 2025

muzaffarnagar je dragged mud khatauli farmer protest

मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप | Image Source - Video Grab

JE dragged mud in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में खतौली गांव के रजवाहा की सफाई के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सिंचाई विभाग के जेई अरविंद कुमार मीणा को किसान नेता अंकुश चौधरी और ग्रामीणों ने कीचड़ में घसीट कर परेड कराई। इस दौरान कोई भी अधिकारी या स्टाफ उन्हें रोकने नहीं आया, केवल वीडियो बना रहे थे। घटना के समय भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत ठकराल भी मौके पर मौजूद थे।

सफाई की अनदेखी और गंदगी ने भड़काया ग्रामीणों का गुस्सा

खतौली में सोमवार को रजवाहा की सफाई करवाई गई थी, लेकिन निकाली गई सिल्ट और कीचड़ वहीं छोड़ दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि जेई ने कई बार फोन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की। इससे जलभराव और बदबू की स्थिति उत्पन्न हो गई। बुधवार को जेई सचिन पाल निरीक्षण करने पहुंचे तो गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और किसान नेता अंकुश चौधरी ने गले में हाथ डालकर कीचड़ में घसीट दिया।

किसानों ने जताया जेई के खिलाफ गुस्सा

किसान रामवीर सिंह ने बताया कि जेई ने कई बार फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है और हर साल यही समस्या दोहराई जाती है। गंदगी हटाने के लिए जब ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्राली मंगाई तो अधिकारियों ने पहले दो हजार रुपए देने की मांग की।

भाजपा नेता का बयान और किसानों की चेतावनी

भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत ठकराल ने कहा कि विभाग की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो जनता सड़कों पर उतरेगी। किसान नेता अंकुश प्रधान ने चेतावनी दी कि अगर कूड़ा जल्द हटाया नहीं गया, तो किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं विभागीय अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

पुलिस में दर्ज हुई दोनों पक्षों की शिकायतें

सिंचाई विभाग संघ के अध्यक्ष विनय कुमार ने जेई और सींचपाल के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ थाना खतौली में तहरीर दी। इसमें किसान नेता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कर्मचारी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया। वहीं किसान नेता अंकुश प्रधान ने भी पुलिस में शिकायत की कि सरकारी कर्मचारी उनके और गांव की महिलाओं के साथ गाली-गलौच कर रहे थे। थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 06:49 pm

Published on:

05 Nov 2025 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप, किसान नेता ने जेई को पकड़कर कीचड़ में घसीटा, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Crime : मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़, 15 हजार के इनामी गैंगस्टर की जेब से मिले महज 500 रुपये

मुजफ्फरनगर

कार्तिक मेले में जा रहे पुलिसकर्मियों को डीएम-एसएसपी ने बताया ऐसे करनी है ड्यूटी

Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

Unity : रन फॉर यूनिटी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने लगाए जमकर ठुमके, देखें वीडियो

Muzaffarnagar Police
मुजफ्फरनगर

Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर में अर्द्धसैनिक बल के साथ चीनी व्यापारियों के यहां इनकमटैक्स की छापेमारी

Income tax
मुजफ्फरनगर

6 महीने पहले ही हुई थी शादी; वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! पति ने गुस्से में ये क्या कर डाला?

man from muzaffarnagar spoke to wife on video call then hanged himself in saudi arabia
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.