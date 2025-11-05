मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप, किसान नेता ने जेई को पकड़कर कीचड़ में घसीटा, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप | Image Source - Video Grab
JE dragged mud in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में खतौली गांव के रजवाहा की सफाई के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सिंचाई विभाग के जेई अरविंद कुमार मीणा को किसान नेता अंकुश चौधरी और ग्रामीणों ने कीचड़ में घसीट कर परेड कराई। इस दौरान कोई भी अधिकारी या स्टाफ उन्हें रोकने नहीं आया, केवल वीडियो बना रहे थे। घटना के समय भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत ठकराल भी मौके पर मौजूद थे।
खतौली में सोमवार को रजवाहा की सफाई करवाई गई थी, लेकिन निकाली गई सिल्ट और कीचड़ वहीं छोड़ दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि जेई ने कई बार फोन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की। इससे जलभराव और बदबू की स्थिति उत्पन्न हो गई। बुधवार को जेई सचिन पाल निरीक्षण करने पहुंचे तो गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और किसान नेता अंकुश चौधरी ने गले में हाथ डालकर कीचड़ में घसीट दिया।
किसान रामवीर सिंह ने बताया कि जेई ने कई बार फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है और हर साल यही समस्या दोहराई जाती है। गंदगी हटाने के लिए जब ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्राली मंगाई तो अधिकारियों ने पहले दो हजार रुपए देने की मांग की।
भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत ठकराल ने कहा कि विभाग की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो जनता सड़कों पर उतरेगी। किसान नेता अंकुश प्रधान ने चेतावनी दी कि अगर कूड़ा जल्द हटाया नहीं गया, तो किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं विभागीय अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
सिंचाई विभाग संघ के अध्यक्ष विनय कुमार ने जेई और सींचपाल के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ थाना खतौली में तहरीर दी। इसमें किसान नेता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कर्मचारी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया। वहीं किसान नेता अंकुश प्रधान ने भी पुलिस में शिकायत की कि सरकारी कर्मचारी उनके और गांव की महिलाओं के साथ गाली-गलौच कर रहे थे। थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
