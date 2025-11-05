मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप, किसान नेता ने जेई को पकड़कर कीचड़ में घसीटा, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

सिंचाई विभाग संघ के अध्यक्ष विनय कुमार ने जेई और सींचपाल के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ थाना खतौली में तहरीर दी। इसमें किसान नेता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कर्मचारी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया। वहीं किसान नेता अंकुश प्रधान ने भी पुलिस में शिकायत की कि सरकारी कर्मचारी उनके और गांव की महिलाओं के साथ गाली-गलौच कर रहे थे। थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।