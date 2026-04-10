चलती स्कूल वैन बनी आग का गोला, बच्चों की चीखों से मचा हड़कंप, जान बचाने की जंग

यह घटना 10 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 8 बजे मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के ग्राम समसो में हुई। वैन छात्रों को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रही थी। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। शुरू में चालक को आग का पता नहीं चला। जब बच्चों ने अंदर धुआं देखा और चीखना शुरू किया, तब चालक ने तुरंत वैन रोक दी। आग इतनी तेजी से फैली कि वैन के अंदर बैठे चार बच्चे और चालक बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज चल रहा है।