चलती स्कूल वैन बनी आग का गोला, बच्चों की चीखों से मचा हड़कंप, जान बचाने की जंग

8 बजे सुबह अचानक धधकी वैन
Muzaffarnagar Fire Accident News: मुजफ्फरनगर जिले में एक स्कूल वैन में अचानक आग लग जाने से लोगों में दहशत फैल गई। आशीष इंग्लिश एकेडमी की यह वैन सुबह छात्रों को घर से स्कूल ले जा रही थी। वैन चलते-चलते आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में वैन में सवार चार बच्चे और चालक झुलस गए। हालांकि, चालक की सूझबूझ और आसपास के लोगों की मदद से सभी की जान बच गई। पूरी वैन जलकर राख हो गई।
यह घटना 10 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 8 बजे मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के ग्राम समसो में हुई। वैन छात्रों को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रही थी। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। शुरू में चालक को आग का पता नहीं चला। जब बच्चों ने अंदर धुआं देखा और चीखना शुरू किया, तब चालक ने तुरंत वैन रोक दी। आग इतनी तेजी से फैली कि वैन के अंदर बैठे चार बच्चे और चालक बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज चल रहा है।
डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायल बच्चे और चालक खतरे से बाहर हैं। उन्हें जलन की चोटें आई हैं। अभी कुछ दिनों तक उनकी निगरानी जरूरी है। बच्चों की उम्र छोटी होने के कारण परिवार और स्कूल प्रबंधन बहुत चिंतित हैं।
आशीष इंग्लिश एकेडमी के प्रबंधन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे घायल बच्चों के परिवारों से लगातार संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। स्कूल ने माता-पिता को आश्वासन दिया कि बच्चों की देखभाल पूरी तरह की जाएगी।
स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वैन की फिटनेस प्रमाण-पत्र, रखरखाव और स्कूल की पूरी परिवहन व्यवस्था की जांच करेगी। यह देखा जाएगा कि वैन नियमों के अनुसार चल रही थी या नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की पुष्टि की जा रही है।
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