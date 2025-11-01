UP Crime : मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़, 15 हजार के इनामी गैंगस्टर की जेब से मिले महज 500 रुपये

प्रतीकात्मक फोटो
UP Crime : मुजफ्फरनगर की कोतवाली मंडी पुलिस की 15 हजार के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। गैंगस्टर आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसे जिला अस्पताल भर्ती कराया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंद्रह हजार रुपये के इस इनामी की जेब से महज 500 रुपये ही मिले।
मुजफ्फरनगर कोतवाली मंडी पुलिस की एक टीम जौली रोड रजवाहे पर रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर गैंगस्टर बाइक भोपा रोड के पास घूम रहा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने भोपा रोड पर चेकिंग शुरू की। बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक दौड़ा ली। पुलिस ने पीछा करके इसे दबोचने की कोशिश की। इसी क्रम में रजवाहे की पुलिया से क्रिकेट क्लब से आगे ट्यूबवैल के पास इसे घेर लिया। खुद को घिरते हुए देख इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
पुलिस पर फायरिंग के बाद आरोपी भागने का प्रयास करने लगा लेकिन जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हुआ युवक मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक बरामद किया और 500 रुपये भी बरामद किए। इसने अपना नाम नसीम उर्फ रफीक उर्फ काला पुत्र मंगता निवासी ग्राम नावला थाना मंसूरपुर बताया। जानकारी करने पर पता चला कि इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और यह 15 हजार का इनामी है।
