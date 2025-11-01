UP Crime : मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़, 15 हजार के इनामी गैंगस्टर की जेब से मिले महज 500 रुपये

मुजफ्फरनगर कोतवाली मंडी पुलिस की एक टीम जौली रोड रजवाहे पर रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर गैंगस्टर बाइक भोपा रोड के पास घूम रहा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने भोपा रोड पर चेकिंग शुरू की। बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक दौड़ा ली। पुलिस ने पीछा करके इसे दबोचने की कोशिश की। इसी क्रम में रजवाहे की पुलिया से क्रिकेट क्लब से आगे ट्यूबवैल के पास इसे घेर लिया। खुद को घिरते हुए देख इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।