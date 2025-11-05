मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के जेई से कीचड़ में कराई परेड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मामला मुजफ्फरनगर के खतौली का है। यहां सिंचाई विभाग ने रजवाहे की सफाई करवाई थी। गांव वालों के अनुसार रजवाहे से निकली गई सिल्ट को वहीं सड़क पर छोड़ दिया गया। इससे रास्ते पर कीचड़ हो गया जलभराव से बदबू हो गई। गांव वालों का कहना है कि जेई अरविंद कुमार को कई बार गंदगी हटवाने के लिए कॉल किया गया लेकिन जेई ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद गांव वालों ने जेई को सबक सिखाने की ठानी। ग्रामीणों की ओर से बार-बार की जा रही शिकायत पर बुधवार को सिंचाई विभाग के जेई सचिन निरीक्षण के लिए गांव पहुंचे। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने जेई को पकड़ लिया। इसके बाद किसान नेता अंकुश चौधरी ने जेई की गर्दन पकड़कर उन्हें कीचड़ में घसीट लिया और अपने साथ कीचड़ में लेकर चलने लगे। इस दौरान गांव वालों ने भी जेई का विरोध किया।