मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के जेई से कीचड़ में कराई परेड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

UP News : रजवाहे की सिल्ट सिंचाई विभाग ने साफ कराई थी। इससे रास्ते डाल दिया गया जिससे कीचड़ हो गया। ग्रामीणों ने जेई को उसी कीचड़ में घसीट लिया।

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Nov 05, 2025

Muzaffarnagar

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGpt )

UP News : मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के जेई को गला पकड़कर कीचड़ से रास्ते में जबरन परेड कराए जाने का मामला सामने आया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि, किसान नेता अंकुश चौधरी ने जेई के गले में हाथ डाल रखा है उन्हें जबरन कीचड़ में खींचते हुए ले जा रहे हैं। किसान नेता यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे बच्चे इस सड़क पर कैसे स्कूल जाते हैं इसमें चलकर तुम भी देखों। इस दौरान किसी भी व्यक्ति ने किसान नेता को ऐसा करने से नहीं रोका बल्कि वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहै है कि, भाजपा के नगर अध्यक्ष भी उस समय वहीं मौजूद थे।

ये है पूरा मामला ( UP News )

मामला मुजफ्फरनगर के खतौली का है। यहां सिंचाई विभाग ने रजवाहे की सफाई करवाई थी। गांव वालों के अनुसार रजवाहे से निकली गई सिल्ट को वहीं सड़क पर छोड़ दिया गया। इससे रास्ते पर कीचड़ हो गया जलभराव से बदबू हो गई। गांव वालों का कहना है कि जेई अरविंद कुमार को कई बार गंदगी हटवाने के लिए कॉल किया गया लेकिन जेई ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद गांव वालों ने जेई को सबक सिखाने की ठानी। ग्रामीणों की ओर से बार-बार की जा रही शिकायत पर बुधवार को सिंचाई विभाग के जेई सचिन निरीक्षण के लिए गांव पहुंचे। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने जेई को पकड़ लिया। इसके बाद किसान नेता अंकुश चौधरी ने जेई की गर्दन पकड़कर उन्हें कीचड़ में घसीट लिया और अपने साथ कीचड़ में लेकर चलने लगे। इस दौरान गांव वालों ने भी जेई का विरोध किया।

ये हैं ग्रामीणों के आरोप

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि, जेई और ठेकेदार इसी तरह से करते हैं। इससे ग्रामीणों को मुश्किल होती है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी। आरोप ये भी है कि, जब इसकी शिकायत की गई तो जेई और सिंचाई विभाग के ठेकेदार ने कह दिया कि ऐसे ही करेंगे। किसानों का कहना है कि हर साल उन्हे अपने पैसों से कूड़ा हटवाना पड़ता है। इस बार उन्होंने इसलिए सबक सिखाने की ठानी थी। इसी के तहत जेई को कीचड़ में चलाया ताकि उन्हे पता चल सके कि गांव वालों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है।

भाजपा नगर अध्यक्ष बोले जाग गए ग्रामीण

भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत ठकराल ने इस मामले में मीडियाकर्मियों को बयान देते हुए कहा है कि, भाजपा सरकार में अगर जनहित का ध्यान नही रखा जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अगर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और काम नहीं करेंगे तो जनता इसी तरह से अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगी। उधर इस घटना के बाद अंकुश प्रधान ने बयान दिया है कि अगर कूड़ा जल्द नहीं हटा तो किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।

जेई की ओर से दी गई तहरीर

इस घटना के बाद सिंचाई विभाग संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंचाई विभाग के कई पदाधिकारियों के साथ खतौली थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि, जेई अरविंद कुमार मीणा और सींचपाल के साथ अभद्रता की गई। इसके साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डाला गई। इतना ही नहीं सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कर्मचारी की छवि धूमिल करने के आरोप भी दी गई तहरीर में लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि, पूरे मामले की जांच की जा रही है।

05 Nov 2025 09:41 pm

मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के जेई से कीचड़ में कराई परेड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

