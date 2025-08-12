UP News : मुजफ्फरनगर जेल के गेट पर रखें ट्रांसफार्मर में लगी आग! डरकर भागने लगे लोग

UP News : मुजफ्फरनगर जिला जेल के गेट के बराबर में रखे बिजली के ट्रांस फॉर्मर में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। यहां चिंगारियों के साथ तारों में तेजी से आग लगी तो अफरा-तफरी मच गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब जेल में बंद बंदियों से मुलाकात करने के लिए आए परिजन जेल गेट पर मिलाई की कार्यवाही में लगे हुए थे।
अचानक तेज आवाज के साथ आग लगी तो ऐसा लगा जैसे ब्लास्ट हो गया हो। लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। अगले ही पल तार टूटकर गिर गए और आग शांत हो गई लेकिन ट्रांसफॉर्मर से तेल निकलने लगा। दरअसल ब्लास्ट से ट्रांस फॉर्मर की बॉडी फट गई जिस कारण इसके अंदर से तेल बाहर निकलने लगा। लोगों ने देखा तो उन्होंने ट्रांस फॉर्मर से निकल रहे तेल को बचाने के लिए उसके नीचे प्लास्टिक का एक ड्राम रख दिया। इस तरह ट्रांसफॉर्मर से निकल रहे तेल को एकत्र करने की कोशिश की गई लेकिन इससे पहले काफी देर तक यह तेल नाली में बहता रहा।
ट्रांस फॉर्मर में जैसे ही आग लगी तो तेज धमाके जैसे आवाज हुई। तारों में उठी चिंगारियों ने लपटों का रूप ले लिया और तार टूटकर गिरने लगे। इसी दौरान जब अचानक लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो वो इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि ये तार किसी के ऊपर नहीं गिरे। अगर ये तार किसी के ऊपर गिर जाते तो बड़ा हाद्सा हो सकता था। इस लपटों के शांत होने के बाद लोग यही कहते हुए नजर आए कि जान बच गई वर्ना तो कुछ भी हो सकता था।