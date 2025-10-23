UP News : पत्नी के टॉर्चर से परेशान युवक ने जान दी, बोला बस इतनी ही थी जिंदगी मुझे…

30 वर्षीय मोहम्मद आरिफ एक सामान्य परिवार में रहता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। करीब ढाई महीने पहले इसकी शादी हुई थी। मंगलवार को यह ड्यूटी से रोजाना की तरह घर लौटा और फिर कुछ देर बाद घर से निकल गया लेकिन वापस नहीं आया। करीब एक घंटे तक भी जब आरिफ का कोई सुराग नहीं लगा तो परिवार के लोग उसे तलाशने के लिए निकले। घर से करीब 600 मीटर दूरी पर आरिफ एक खेत में परिवार वालों को बेहोशी की हालत पड़ा मिल गया। यहां से इसे आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेक जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।