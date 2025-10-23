UP News : पत्नी के टॉर्चर से परेशान युवक ने जान दी, बोला बस इतनी ही थी जिंदगी मुझे…

आरिफ की फाइल फोटो
UP News : मुजफ्फरनगर में एक युवक ने शादी के महज दो महीने बाद जान दे दी। युवक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और कहा कि बस इतनी ही जिंदगी थी। सास-ससुर और पत्नी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता, बस इतनी ही जिंदगी थी। अंत में युवक ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे माफ कर देना...
30 वर्षीय मोहम्मद आरिफ एक सामान्य परिवार में रहता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। करीब ढाई महीने पहले इसकी शादी हुई थी। मंगलवार को यह ड्यूटी से रोजाना की तरह घर लौटा और फिर कुछ देर बाद घर से निकल गया लेकिन वापस नहीं आया। करीब एक घंटे तक भी जब आरिफ का कोई सुराग नहीं लगा तो परिवार के लोग उसे तलाशने के लिए निकले। घर से करीब 600 मीटर दूरी पर आरिफ एक खेत में परिवार वालों को बेहोशी की हालत पड़ा मिल गया। यहां से इसे आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेक जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने इसे भर्ती कर लिया और उपचार करने लगे लेकिन आरिफ की जान नहीं बचा पाए। इस तरह आरिफ ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने बताया कि आरिफ ने जहर खाया था। पहले यह मामला हत्या का भी लग रहा था लेकिन फिर आरिफ के जेब से मिले मोबाइल फोन से सनसनीखेज खुलासा हुआ। इसकी जेब से मिले मोबाइल फोन में एक वीडियो मिली। इस वीडियो में आरिफ ने अपना बयान रिकार्ड किया था। वीडियो में उसने कहा है कि वह सास-ससुर और पत्नी के डेली टॉर्चर से परेशान हो गया है। इसलिए जान दे रहा है।
चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले आरिफ के पिता ने सरताज ने पुलिस को बताया कि, उसके बेटे की शादी करीब ढाई महीने पहले मुजफ्फरनगर के सरवट की रहने वाली फरीन से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों पति-पत्नी पत्नी में अनबन चलती रहती थी। ये भी बताया कि, फरीन अक्सर अपने मायके चली जाती थी और बेटे पर भी मायके साथ चलने का दबाव बनाती थी। इसकी को लेकर आरिफ ने जहरीला खाकर जान दे दी।
आरिफ ने मरने से पहले जो वीडियो बनाई उसमें आरिफ ने कहा कि, ''मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। अपनी सास-ससुर और घरवाली से परेशान हूं। रोज का टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं होता मेरे सास-ससुर ने मुझे परेशान कर दिया है। मेरे माता-पिता और भाई का ख्याल रखना। भाई बहुत परेशान हो चुका हूं बस इतनी ही जिंदगी थी। मुझे माफ कर दो।
