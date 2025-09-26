कमरे में थे लड़का-लड़की तभी पहुंची पुलिस, भागने का रास्ता नहीं मिला तो लड़के ने उठाया खौफनाक कदम

तय योजना के अनुसार 24 सितंबर की रात में करीब दो बजे मुजफ्फरनगर पुलिस ( UP Police ) की एक टीम प्रिंस के रिश्ते के फूफा को अपने साथ लेकर डिबाई पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो दोनों समझ गए कि पुलिस आई है। इस पर प्रिंस ने किशोरी के साथ पड़ोसी की छत से फरार होने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस ने जैसे ही इन्हे ललकारा तो युवक डर गया। प्रिंस को लगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस पर प्रिंस ने पहले किशोरी के सिर में गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई। आधी रात में ही पूरा मोहल्ला जाग उठा। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं।