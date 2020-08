मुजफ्फरनगर में महिला IAS ऑफिसर पर घर में घुसकर हमला, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार

मुजफ्फरगर। काेतवाली मंडी क्षेत्र में अपने मायके आई एक महिला IAS Officer के साथ घरेलू हिंसा ( crime against women in uttar pradesh ) की घटना सामने आई है। महिला अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आराेपी पति काे गिरफ्तार कर लिया है।

काेतवाली मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अऩुसार महिला IAS ऑफिसर जाे बिहार राज्य में तैनात हैं वह मुजफ्फरनगर में अपने पिता के घर आई हुई थी। इनके पति भी एक अन्य राज्य में तैनात जाे क्वास-1 ऑफिसर हैं। आराेप हैं कि पति ने मायके में इनके साथ मारपीट की। जानलेवा हमला करते हुए गला तक दबा दिया। घरेंलू हिंसा ( crime against women) के दाैरान खुद पर हुए जानलेवा हमले की शिकायत महिला आईएएस ने पुलिस से की ताे तुरंत माैके पर पुलिस पहुंच गई और आराेपी पति काे गिरफ्तार कर लिया।

( crime against women in up) का यह मामला आईएएस महिला से जुड़ा हाेने के कारण पुलिस विभाग के आला अफसर भी माैके पर पहुंचे और महिला अधिकारी से पूछताछ की। फिलहाल महिला अधिकारी के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आराेपी पति काे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अधिकारिक रूप से अभी कुछ भी बाेलने काे तैयार नहीं है लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आराेपी पति के किसी अन्य महिला से संबंध हाेना विवाद कारण बताया जा रहा है।