नागौर में किन्नरों का महाकुंभ: 6 साल बाद बड़ी संख्या में फिर जुटेंगे देशभर के किन्नर, जानें क्या-क्या रहेगा खास?

महासम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या के साथ दो दिन जुलूस भी निकाले जाएंगे।नागौर गादीपति रागनी बाई व अजमेर किन्नर समाज की गादीपति सलोनी बाई ने गुरुवार को पत्रिका को बताया कि महासम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए 24 अक्टूबर से देशभर के किन्नरों का आना शुरू हो जाएगा। नागौर में छह वर्ष बाद फिर से यह मौका आया है, जब बड़ी संख्या में किन्नर समाज यहां जुटेगा।