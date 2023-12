निर्धारित समय बीत गया, फिर भी तैयार नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज का भवन, जानिए कहां आ रही है दिक्कत

निर्माण कार्य में देरी से अटक सकती है प्रवेश प्रक्रिया

- ठेकेदार एजेंसी की ढिलाई व समय पर भुगतान नहीं होने से धीमा पड़ा निर्माण कार्य

- नागौर मेडिकल कॉलेज को आरयूएचएस से दो महीने पहले मिल चुकी है संबद्धता

15 months have passed, the medical college building has not been built