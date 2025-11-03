नागौर के 2 लाख विद्यार्थियों को चाहिए अपना विश्वविद्यालय, अजमेर पर निर्भरता बनी चुनौती

विद्यार्थियों के साथ उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि जिले में कॉलेजों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है, जिन्हें विश्वविद्यालय से जुड़े हर कार्य के लिए अजमेर जाना पड़ता है। इसके कारण विद्यार्थियों का समय, श्रम और धन नष्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ जिले से दूर होने के कारण कई बार कॉलेज से भेजे जाने वाले दस्तावेज व पत्र समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, यदि पहुंच जाए तो उनका रिप्लाई नहीं आता और सीधा जुर्माना लगा दिया जाता है। ऐसे में यदि जिले में विश्वविद्यालय खोला जाए तो कॉलेज प्रबंधन व विद्यार्थी, दोनों को फायदा मिलेगा।