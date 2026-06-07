पानी की टंकी का बिल पास करने के बदले छह लाख की रिश्वत मांगी, 3 अभियंताओं पर मामला दर्ज

एसीबी एएसपी सोलंकी ने बताया कि रिश्वत मांगने की शिकायत पर सितंबर 2025 में एईएन शांति देवी और जेईएन सतवीर के खिलाफ रिश्वत मांगने का सत्यापन किया गया था। वहीं निर्माण कार्य के दौरान प्रोजेक्ट जेईएन रहे आशीष मीणा का सत्यापन 27 जनवरी 2026 को किया गया। वर्तमान में आशीष मीणा मकराना में एईएन के पद पर कार्यरत हैं। एसीबी ने आरोपियों को रंगे हाथों पकडऩे के लिए 3 और 4 फरवरी को ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया था, लेकिन अभियंताओं को इसकी भनक लग गई। जिसके बाद अभियंताओं ने परिवादी से कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि तुम एसीबी टीम के साथ घूम रहे हो, इसलिए मामला ठंडा होने के बाद बात करना। इसके बाद मार्च में एसीबी ने वापस ट्रैप की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई से ठीक पहले संबंधित अधिकारी सतर्क होकर गायब हो गए।