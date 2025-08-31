90 वर्षीय वृद्धा का पोता बनकर ठगी

जनाणा निवासी सद्दू देवी उर्फ सदूड़ी पत्नी किस्तूरराम शनिवार को बेटे रामचन्द्र के साथ राजस्थान ग्रामीण बैंक में अपने खाते से रुपए निकलवाने पहुंची थी। दोनों बैंक में गए तो कर्मचारी ने खाते में ई-केवाईसी करवाने को कहा। मां-बेटे को बैंक में जाते देख एक युवक उनके साथ हो गया। मौका भांप कर वह उनके साथ चलने लगा। बैंक के बाहर ही ग्राहक सेवा केन्द्र है जहां ई- केवाईसी हो जाती, लेकिन ठग ने रामचन्द्र को बातों में उझलाकर पोस्ट ऑफिस के पास वाले ई मित्र पर भेज दिया। रामचन्द्र उसकी बातों में आकर वहा चला गया, जबकि ई-केवाईसी तो मां के खाते में होनी थी। बातों में उलझने के कारण उसे कुछ ध्यान नहीं रहा और पोस्ट ऑफिस तक चला गया। वहां से फोटो कॉपी करवा कर लौटा तो युवक गायब था।