नागौर

ACB Action: ASI 20 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार, गिरफ्तार नहीं करने के बदले मांगी रिश्वत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) नागौर की टीम ने मंगलवार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते मेड़ता सिटी थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

नागौर

image

kamlesh sharma

Nov 11, 2025

फोटो पत्रिका

मेड़ता सिटी.(नागौर)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) नागौर की टीम ने मंगलवार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते मेड़ता सिटी थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसआई ने हाईवे स्थित एक चाय की होटल पर घूस लेने परिवादी को बुलाया था। एसीबी नागौर चौकी को शिकायत मिली कि दर्ज प्रकरण में परिवादी की मदद करने व उसके भाई सहित अन्य परिजन को गिरफ्तार नहीं करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

पहले 30 हजार ले चुका था एएसआई

टीम ने 30 अक्टूबर को गोपनीय सत्यापन कराया। जिसमें आरोपी एएसआई रामस्वरूप की ओर से 50 हजार रुपए की मांग कर जल्द से जल्द रिश्वत राशि देने के लिए दबाव बनाना साबित हुआ। 1 नवंबर को परिवादी के भाई को थाने बुलाकर डरा-धमकाकर 30 हजार रुपए रिश्वत ले ली थी। शेष 20 हजार रुपए रिश्वत को लेकर फिर दबाव बना रहा था।

एसीबी की टीम ने रंगे हाथों किया ट्रैप

एसीबी नागौर चौकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई कर आरोपी एएसआई रामस्वरूप को एक चाय की होटल पर 20 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने एएसआई के सरकारी क्वार्टर की तलाशी ली।

एसीबी की एएसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि एएसआई को 20 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है।

Updated on:

11 Nov 2025 07:12 pm

Published on:

11 Nov 2025 06:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / ACB Action: ASI 20 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार, गिरफ्तार नहीं करने के बदले मांगी रिश्वत

नागौर

