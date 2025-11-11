ACB Action: ASI 20 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार, गिरफ्तार नहीं करने के बदले मांगी रिश्वत

मेड़ता सिटी.(नागौर)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) नागौर की टीम ने मंगलवार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते मेड़ता सिटी थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसआई ने हाईवे स्थित एक चाय की होटल पर घूस लेने परिवादी को बुलाया था। एसीबी नागौर चौकी को शिकायत मिली कि दर्ज प्रकरण में परिवादी की मदद करने व उसके भाई सहित अन्य परिजन को गिरफ्तार नहीं करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।