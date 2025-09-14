उम्र 72 वर्ष, जुनून 25 सा… यहां उम्र की मोहताज नहीं आस्था

कहते हैं अगर कुछ करने का जुनून हो तो व्यक्ति किसी भी चुनौती और परिस्थिति में ढल जाता है। संत महेश गिरी की उम्र ने 70 के आंकड़े को पार कर लिया है, लेकिन उनको देखकर ऐसा कुछ भी लगता नहीं है। दरअसल, दूधासागर सरोवर के पास बगस्थली माता और नागेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 1 साल से संत महेश गिरी और साध्वी श्याम गिरी रह रही है। जो मूलत: पादूकलां के खुलखुलियाभैरू मंदिर से यहां आए हैं। अब इन दोनों संत-साध्वी का पिछले एक वर्ष से यह क्रम नित्य चला आ रहा है। दोनों दूधासागरसराेवर के पास सुबह-सुबह जल्दी जाते हैं। फिर संत महेश गिरी सरोवर में उतरते हैं और यहां खिलने वाले सफेद कमल के पुष्प को तोड़कर लाते हैं। फिर यह कमल के पुष्प मंदिर स्थित बगस्थली माता और नागेश्वर महादेव को अर्पित करते हैं। संत का यह कार्य देखने के लिए शहर के लोग भी दूधासागर आते हैं।