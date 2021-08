सतर्क रहिए, क्योंकि चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट से कहीं अधिक हुई है कोरोना से मौतें!

Be alert, because there have been more deaths due to corona than the report of the medical department!

कोरोनाकाल में अकेले जेएलएन अस्पताल से निकले 412 डेड बॉडी कवर, सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ खुलासा

- नागौर जिले में चिकित्सा विभाग अब भी बता रहा 177 मौत, जबकि वास्तविक मौतों का आंकड़ा 600 से अधिक