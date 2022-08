केन्द्र सरकार की टीम ने जिले की पांच गोशालाओं से लिए 60 सैम्पल

नागौर जिले के गोवंश में तेजी से फैल रही है लम्पी स्कीन डिजीज को लेकर सतर्क हुआ पशुपालन विभाग

- जिले में अब तक सवा लाख पशुओं का सर्वे, 8,262 प्रभावित पशुओं का किया उपचार, 2003 पशु बीमारी से हुए ठीक

नागौर. जिले में लम्पी स्कीन बीमारी दिनों-दिन अपने पैर पसार रही है। ग्रामीण इलाकों में बीमारी से पीडि़त गोवंश की बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से बीमारी की रोकथाम व बीमार पशुधन का उपचार करने के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूप स्थापित किया है, जो 24 घंटे चालू रहेगा, वहीं 29 रेपिड रिस्पोंस टीमों का गठन भी किया गया है। साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब तक करीब सवा लाख पशुओं का सर्वे करवाकर 8,262 प्रभावित पशुओं का उपचार किया गया है, जिसमें से 2003 पशु बीमारी से ठीक हुए हैं।

Central government team took 60 samples from five cowsheds of district