राजस्थान: गोशाला के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की बस पर बरसाई लाठियां, मची चीख-पुकार, 14 जने हिरासत में

नागौर। शहर के निकटवर्ती नागौर-जोधपुर रोड पर संचालित गोशाला के कर्मचारियों ने मंगलवार दोपहर में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांवों से जुंजाला धाम और खरनाल तेजाजी मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों की बस पर लाठियों से हमला कर दिया। कर्मचारियों ने बस पर लाठियां बरसाकर कांच तोड़ दिए।
अचानक हुए हमले से बस में सवार बच्चे व महिलाएं जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें बचाने के लिए चालक बस को भगाकर दूर ले गया। इसके बाद दूसरी बस में सवार यात्री भी वापस आ गए और आक्रोशित श्रद्धालुओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गोशाला परिसर में धरना दे दिया।
घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस व आरएसी का जाप्ता मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए 14 जनों को हिरासत में लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी सदर थाने में कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। देर शाम तक पीड़ित पक्ष की ओर से मामला दर्ज करवाने की कार्रवाई जारी थी।
घटना का वीडियो वायरल होते ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि गोशाला में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। एक बुजुर्ग महिला के चाय मांगने पर लाठियों की बौछार करना अमानवीय है।