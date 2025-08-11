नागौर में 91.59 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा, चार गिरफ्तार

आरोपियों ने परिवादी को क्रिप्टो करेन्सी की माइनिंग मशीन से अधिक धन कमाने का लालच देकर 91 लाख, 59 हजार 999 रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने अब तक आमजन से करीब दस कराेड़ रुपए की ठगी और धोधाधड़ी की है। लोगों को अधिक धन कमाने का लालच देकर कार्निवाल कॉर्पोरेट ग्रुप इन्वेस्टमेन्ट क्रिप्टो करेन्सी की माइनिंग मशीन बेचने के नाम पर ठगी करते हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 कंप्यूटर, 2 लेपटॉप व लेन-देन संबंधी दस्तावेज बरामद किए हैं।